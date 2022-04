Cricket e giochi di Capodanno: a Messina si celebra la popolazione srilankese

Messina rende omaggio alla sua popolazione srilankese. Dopo la parentesi per la pandemia di Covid-19 durata due anni, l’Intercultural Fest, la manifestazione che porta i giochi del Capodanno srilankese in riva allo Stretto, fa il suo ritorno in città, grazie all’Anolf Cisl di Messina e allo SriLanka Cultural Club, con due date, il 10 e il 24 aprile 2022.

Due giorni che consentiranno ai messinesi di conoscere meglio le tradizioni della cultura singalese, ma che testimoniano anche la grande importanza della popolazione srilankese a Messina, che, con 3.647 residenti nel 2021, è la più grande comunità straniera in città.

«Le comunità straniere – sottolineano il segretario generale della Cisl Messina Antonino Alibrandi e il presidente di Anolf Messina, Carlo Mastroeni – ci offrono l’opportunità di conoscere varie sfaccettature delle loro culture, si aprono al territorio e alla comunità locale mostrando aspetti del loro vivere, aiutandoci a conoscere chi contribuisce ad arricchire il nostro territorio. L’Integrazione passa anche da qui, dalla conoscenza dell’altro e dalla condivisione di momenti di gioia. È nostro dovere essere presenti e contribuire alla crescita di questi valori all’interno di una società che ha sempre più bisogno di stimoli positivi mirati all’accoglienza».

Domenica 10 aprile dalle ore 10:30 alle ore 19:00 si terrà un torneo regionale di cricket al Campo sportivo Ex Mandalari, mentre domenica 24 aprile dalle 14:00 alle 18:00, sempre al Campo sportivo Ex Mandalari, sarà il turno dei giochi tradizionali dei festeggiamenti del Capodanno srilankese a Messina. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per ulteriori informazioni i numeri da contattare sono 342 894 8788, 320 613 7957 e 327 889 3190.

