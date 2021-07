Covid. Tamponi rapidi per chi viaggia alla Stazione Marittima di Messina: come funziona il servizio

A partire da ieri, martedì 13 luglio, tamponi rapidi gratis per la diagnosi del covid per chi arriva a Messina o è in partenza con navi, aliscafi, treni, pullman. A comunicarlo è l’Ufficio Straordinario per l’Emergenza Covid-19 di Messina. Come funziona e in quali orari è disponibile il servizio.

In vista delle partenze e dei rientri per l’estate, l’Ufficio guidato dal commissario Alberto Firenze e la Protezione Civile hanno allestito al molo Rizzo, di fronte alla Stazione Marittima di Messina uno spazio dedicato ai tamponi rapidi per la diagnosi del coronavirus. Chi arriva a Messina o parte dalla città dello Stretto e vuole sottoporsi al test può farlo, per tutta la stagione estiva, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Per sottoporsi al tampone rapido basterà esibire il biglietto, compilare gli appositi moduli che saranno forniti dal personale specializzato e attendere qualche minuto l’esito. Nel caso di risultato positivo, scatteranno gli obblighi previsti dalla normativa vigente per tutelare la salute dell’utente e dei suoi accompagnatori.

