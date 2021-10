Covid, in Sicilia calano i positivi nelle scuole: i dati della Regione

La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha aggiornato i dati sui positivi al Covid nelle scuole della regione. La tendenza, grazie anche alla massiccia campagna vaccinale del comparto scuola, continua a migliorare.

L’incidenza nel periodo dal 4 al 10 ottobre corrisponde allo 0,15% (908 su 597.103) degli alunni di tutti gli istituti scolastici regionali, ovvero la metà del dato medio dello scorso anno. Sono 104 gli alunni positivi nella scuola dell’infanzia; 327 nella primaria; 232 alle medie e 245 nelle scuole superiori, per un totale di 31.794 sezioni e classe rilevate.

Si registra inoltre un lieve calo rispetto alla settimana precedente, quando il tasso di positività era dello 0,17%. Il rapporto medio alunni positivi su classi in quarantena (conteggiando anche le classi in quarantena per positività del personale scolastico) è inferiore a 1; ciò evidenzia che non sono presenti situazioni di cluster di contagi delle scuole della Sicilia.

Anche per le scuole del II ciclo della Sicilia si nota un miglioramento dei dati Covid rispetto alle rilevazioni dello scorso anno scolastico: si è passati infatti da un’incidenza media dello 0,30% a quella attuale dello 0,12%.

Anche per il personale docente e ATA si riscontra una diminuzione dell’incidenza dei positivi, rispetto al dato medio delle rilevazioni effettuate da questo Ufficio nell’a.s. 2020/2021.

Per il personale docente, l’incidenza media è scesa dallo 0,39% all’attuale 0,12%, mentre per il personale ATA da un’incidenza media dello 0,36% all’attuale 0,12%.

