Covid, online la nuova ordinanza Musumeci per il Natale in Sicilia: tutte le regole

Mascherina anche all’aperto nei luoghi affollati e tampone obbligatorio per chi entra in Sicilia da determinati Paesi: sono queste le misure contenute nella nuova ordinanza anti-covid firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, per il periodo di Natale 2021.

Le nuove regole sono state disposte in ragione della relazione redatta dall’assessorato alla Salute della Regione Sicilia, sono in vigore già oggi e lo resteranno fino al 31 dicembre 2021. Vediamo, nel dettaglio, cosa ha previsto il presidente Nello Musumeci per rafforzare le misure contro il coronavirus sull’Isola in vista delle prossime festività natalizie.

Covid. Online la nuova ordinanza Musumeci: le regole per il Natale in Sicilia

Obbligo di tampone

La nuova ordinanza Musumeci prevede il tampone obbligatorio, nei porti e negli aeroporti della Sicilia, per i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito, oltre che – come già previsto – per chi proviene, o abbia transitato nei 14 giorni precedenti, dagli Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi.

Mascherina all’aperto

Il provvedimento dispone l’obbligo di avere sempre con sé una mascherina e di indossarla anche all’aperto in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi. Sono esentati dall’obbligo i cittadini sotto i 12 anni.

Il testo completo dell’ordinanza Musumeci per il Natale 2021 in Sicilia è disponibile a questo link.

