Covid. Nuovo bando in Sicilia per il Bonus Fiorai: al via le domande

Dal 14 al 21 settembre sarà possibile presentare domanda in Sicilia per il Bonus Fiorai, l’agevolazione, fino a un massimo di 3.500 euro, indirizzata alle imprese che si occupano del commercio di piante e fiori e che sono state fortemente danneggiate dalla crisi economica scatenata dal covid-19. A disposizione 2.698.298,00 di euro in totale.

La misura, nata a luglio 2021 per supportare il settore florovivaistico, è al suo secondo round. Nella prima tornata sono state 644 le imprese che hanno ricevuto il contributo di 3.500 euro. L’avvio del nuovo bando era stato annunciato già a fine luglio: «Abbiamo deciso – spiega l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Mimmo Turano – di venire incontro a quanti a luglio non erano ancora pronti per presentare le istanze pubblicando un nuovo bando che consentirà di inoltrare online le domande dal 14 settembre per sfruttare gli oltre due milioni e mezzo di euro ancora disponibili».

In Sicilia torna il Bonus Fiorai: bando, requisiti e come fare domanda

Il bando del Bonus Sicilia Fiorai è destinato alle micro, piccole e medie imprese che operano nel commercio dei fiori all’ingrosso e dettaglio, con sede legale e/o operativa in Sicilia. L’agevolazione, fino a un massimo di 3.500 euro, verrà concessa con procedura semplificata su piattaforma informatica per ciascuna impresa richiedente. I codici Ateco ammessi sono i seguenti: 32.99.9 – 32.99.90 – 47.76 – 47.76.1 – 47.76.10 – 47.89.01 – 46.11.02 – 46.22 – 46.22.0 – 46.22.00.

Sarà possibile fare domanda dalle ore 12.00 di oggi, 14 settembre, alle ore 11.59 di martedì 21 settembre attraverso il portale dello Sportello Incentivi. Bisognerà accedere alla piattaforma informatica con credenziali SPID2, seguire le istruzioni per la compilazione della domanda e inserire le coordinate del conto corrente su cui si richiede l’accredito del contributo assieme alla firma digitale del legale rappresentante in formato “p7m”.

Il bando completo è disponibile a questo link.

