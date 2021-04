Covid. Nuove zone rosse in Sicilia, in quarantena c’è anche Fiumedinisi

In Sicilia, da domani – sabato 24 aprile – e fino al 5 maggio, saranno istituite 5 nuove zone rosse per l’andamento epidemiologico da Covid-19. Tra i comuni in quarantena anche Fiumedinisi nel messinese.

L’ordinanza – firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci – è scattata in seguito alle relazioni sui contagi delle competenti Aziende sanitarie. Da oggi, invece, concluso il periodo di quarantena per il comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nuove zone rosse in Sicilia

Insieme a Fiumedinisi finiscono in zona rossa, dal 24 aprile al 5 maggio anche i comuni di:

Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento,

Gela nel Nisseno,

Randazzo in provincia di Catania,

Troina nell’Ennese.

La proroga della zona rossa

Per quanto riguarda gli altri comuni in quarantena, il governatore Musumeci ha prorogato le misure restrittive – fino al 28 aprile – per alcuni comuni. Nel dettaglio:

Palermo

Bagheria

Casteldaccia

Partinico

Giardinello

Borgetto

San Cipiriello

Misilmeri

Baucina

Villafrati

Mezzojuso

Carini

Torretta

Cinisi

Termini Imerese

Lascari

Alimena

Giuliana

Santa Cristina Gela

Piana degli Albanesi

Villabate

Monreale

Belmonte Mezzagno

Acquaviva Platani

Cattolica Eraclea

Lampedusa

Linosa

Biancavilla

Centuripe

Pietraperzia

(49)