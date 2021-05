Vaccini Covid. Musumeci: «Entro settembre la maggioranza dei siciliani sarà immunizzata»

Un obiettivo se non altro ambizioso, quello prefissato dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a margine dell’inaugurazione del nuovo centro vaccini Covid di Brolo, il settimo in tutta la provincia di Messina: vaccinare la maggior parte dei siciliani entro la fine dell’estate. Non sarà affatto semplice ma, secondo gli ultimi dati della struttura commissariale del governo, la campagna vaccinale sull’Isola sta procedendo in maniera spedita, grazie anche all’arrivo di nuove dosi.

«L’obiettivo – ha detto Musumeci – è convincere quante più persone possibile a vaccinarsi, solo questa è la strada per uscire dal tunnel della pandemia. Se continueremo a condurre la campagna vaccinale con questo ritmo, nell’ultima settimana abbiamo superato il target assegnatoci, credo che entro settembre potremo dire di avere immunizzato la maggioranza dei siciliani, così da raggiungere la cosiddetta “immunità di gregge”».

Dopo l’inaugurazione del centro vaccini di Brolo, Musumeci ha inoltre fatto visita all’hub realizzato nel parcheggio Lumbi di Taormina, dove ad accoglierlo c’erano il sindaco Mario Bolognari, il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani e il commissario per l’emergenza Covid di Messina, Alberto Firenze.

