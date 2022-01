Covid Messina: 1274 nuovi positivi in provincia, 489 in città. I dati dell’ASP

Sono 10.770 gli attuali positivi al covid-19 in provincia di Messina, 4.349 nella città dello Stretto. In tutta la Sicilia i contagiati sono attualmente 220.293, 7.516 dei quali registrati nella giornata di ieri, martedì 25 gennaio. Vediamo i dati ufficiali dell’ASP di Messina e quelli della Regione Siciliana.

Partiamo dai dati dell’Azienda Sanitaria Provinciale, che segnalano come nella giornata di ieri i nuovi casi registrati nella cintura metropolitana di Messina siano stati 1.274, 489 dei quali nella città capoluogo. L’ASP condivide, inoltre, i dati suddivisi tra gli 8 distretti sanitari. Quello di Messina, che comprende i comuni di Villafranca Tirrena, Saponara e Rometta, Scaletta Zanclea, Itala, Alì Terme, Alì superiore, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Furci Siculo, oltre naturalmente al Comune di Messina – conta 4.918 persone contagiate, 578 delle quali rilevate nella giornata di ieri. Numeri che, in generale, appaiono in calo rispetto alle scorse settimane.

Covid Messina: i dati ufficiali ASP del 25 gennaio 2022

I dati potrebbero discostarsi da quanto comunicato giornalmente da Regione e Protezione Civile a causa del disallineamento del momento in cui il dato viene raccolto dalle differenti Strutture e delle tempistiche con cui pervengono le segnalazioni.

Covid Sicilia: i dati ufficiali del 25 gennaio 2022

Come anticipato, sono 220.293 le persone attualmente positive al coronavirus in Sicilia, 7.516 registrate nella giornata di ieri, martedì 25 gennaio 2022. I ricoveri in totale sono 1.622 (-3 rispetto al 24 gennaio), 158 dei quali in terapia intensiva (-6 rispetto al 24 gennaio). Il dato dei guariti è pari a 1.935, mentre le persone decedute sono 71 (1 il 25/01/22, 16 il 24/01/22, 25 il 23/01/22, 15 il 22/01/22, 11 il 21/01/22 e 3 il 20/01/22). I nuovi soggetti positivi rilevati sono 7516. I tamponi molecolari processati sono stati 7621, i rapidi sono stati 34.334.

Per quel che riguarda le singole province, il report della Regione indica: 702 nuovi casi ad Agrigento, 569 aCaltanissetta, 1640 a Catania, 119 a Enna, 857 a Messina, 1461 a Palermo, 916 a Ragusa, 832 a Siracusa, 420 a Trapani.

(14)