Covid Messina: 14.342 gli attuali positivi in tutta la provincia. I dati dell’ASP

Sono 14.342 gli attuali positivi al covid della provincia di Messina, 1.841 i nuovi casi registrati nella giornata di ieri, lunedì 10 gennaio. A comunicarlo è l’Ufficio del Commissario Straordinario per l’Emergenza, che fornisce i dati sul coronavirus negli otto distretti sanitari del territorio metropolitano.

Di seguito, la tabella con gli attuali positivi per la provincia di Messina, suddivisi in base ai distretti di pertinenza, e i contagi registrati il 10 gennaio. Per il distretto sanitario Messina – cui appartengono i comuni di Villafranca Tirrena, Saponara e Rometta, Scaletta Zanclea, Itala, Alì Terme, Alì superiore, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Furci Siculo, oltre naturalmente al Comune di Messina – si segnalano 6.478 attuali positivi, 759 rilevati nella giornata del 10 gennaio.

Covid in Sicilia: i dati del 10 gennaio

I numeri riportati dall’ASP si inseriscono all’interno dei dati forniti ieri dalla Regione Siciliana. In tutta la Sicilia i nuovi soggetti positivi rilevati il 10 gennaio 2022 sono stati 7.803, mentre gli attuali positivi sono 118.640. I nuovi contagi, per provincia, sono così suddivisi: 819 a Agrigento, 353 a Caltanissetta, 1483 a Catania, 218 a Enna, 1438 a Messina, 1096 a Palermo, 612 a Ragusa, 667 a Siracusa, 1117 a Trapani.

Per quel che riguarda i ricoveri per coronavirus, si segnala un incremento complessivo di 42 unità. In terapia intensiva sono in cura 143 persone. Il dato dei guariti è pari a 917 persone, mentre sono 23 i decessi (1 il 10/01/22, 7 il 09/01/22, 14 l’08/01/22 e 1 il 09/11/21). I nuovi soggetti positivi rilevati sono 7803. I tamponi molecolari processati sono stati 21.375. I tamponi rapidi sono stati 10411.

