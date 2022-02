Covid Messina: 1.244 nuovi positivi in provincia, 512 in città. I dati ufficiali ASP

Sono 9.944 gli attuali positivi al covid-19 in provincia di Messina, 4.141 nella città dello Stretto. Allargando lo sguardo alla Sicilia, invece, le persone contagiate sono 150.657, 7.218 delle quali registrate nella giornata dell’1 febbraio 2022. Vediamo, di seguito, i dati dell’ASP di Messina e quelli della Regione Siciliana.

Il report dell’Azienda Sanitaria Provinciale dell’1 febbraio 2022 segnala 1.244 nuovi casi di coronavirus in provincia di Messina, 512 dei quali nella città capoluogo. La tabella condivisa dall’ASP riporta, come di consueto, i dati suddivisi negli 8 distretti sanitari di riferimento. Quello di Messina – che comprende i comuni di Villafranca Tirrena, Saponara e Rometta, Scaletta Zanclea, Itala, Alì Terme, Alì superiore, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Furci Siculo, oltre naturalmente al Comune di Messina – conta 4.647 attuali positivi, 598 dei quali registrati l’1 febbraio.

Covid Messina: i dati ufficiali dell’ASP dell’1 febbraio 2022

I dati potrebbero discostarsi da quanto comunicato giornalmente da Regione e Protezione Civile a causa del disallineamento del momento in cui il dato viene raccolto dalle differenti Strutture e delle tempistiche con cui pervengono le segnalazioni.

Covid Sicilia: i dati della Regione dell’1 febbraio 2022

Come anticipato, il bollettino della Regione indica 250.657 attuali positivi al covid-19 in Sicilia, 7.218 dei quali registrati l’1 febbraio 2022. I ricoveri sono 1.620 (-17 rispetto al 31 gennaio), 140 dei quali in terapia intensiva (-1 rispetto al 31 gennaio). I guariti segnalati sono 1.658, mentre le persone decedute sono 46 (3 il 01/02/22, 15 il 31/01/22, 16 il 30/01/22, 11 il 29/01/22 e 1 il 28/01/22). I tamponi molecolari processati sono stati 6.456, i rapidi sono stati 31.069.

I 7.218 nuovi contagi dell’1 febbraio sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 772 ad Agrigento, 649 a Caltanissetta, 1519 a Catania, 162 a Enna, 853 a Messina, 1265 a Palermo, 773 a Ragusa, 845 a Siracusa, 380 a Trapani.

