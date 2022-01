Covid Messina: 1.048 nuovi positivi in provincia, 384 in città. I dati ufficiali dell’ASP

Sono 10.577 gli attuali positivi al covid-19 in provincia di Messina, 4.330 dei quali nella città dello Stretto. In Sicilia, invece, i contagiati sono in totale 214.783, 3.689 dei quali registrati nella giornata di ieri, lunedì 24 gennaio 2022. Vediamo, nel dettaglio, i dati sull’andamento del coronavirus dell’ASP di Messina e della Regione Siciliana.

I nuovi positivi registrati in tutta la cintura metropolitana di Messina il 24 gennaio 2022 sono stati 1.048, 384 dei quali nella città capoluogo. La tabella dell’ASP riporta, inoltre, i numeri dei contagi da covid-19 suddivisi tra gli 8 distretti sanitari. Il distretto di Messina – composto dai comuni di Villafranca Tirrena, Saponara e Rometta, Scaletta Zanclea, Itala, Alì Terme, Alì superiore, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Furci Siculo, oltre naturalmente al Comune di Messina – conta 4.872 persone contagiate, 446 delle quali rilevate nella giornata di ieri. Numeri che, in generale, appaiono in calo rispetto alle scorse settimane.

Covid Messina: i dati dell’ASP del 24 gennaio 2022

I dati potrebbero discostarsi da quanto comunicato giornalmente da Regione e Protezione Civile a causa del disallineamento del momento in cui il dato viene raccolto dalle differenti Strutture e delle tempistiche con cui pervengono le segnalazioni.

Covid Sicilia: i dati ufficiali del 24 gennaio 2022

Passando al quadro regionale, come anticipato, in Sicilia gli attuali positivi sono 214.783, mentre i nuovi casi di coronavirus registrati il 24 gennaio sono stati 3.629. I ricoveri covid negli ospedali dell’Isola sono 1.625 (+35 rispetto al 23 gennaio), 164 dei quali in terapia intensiva (dove non si sono registrati nuovi ingressi rispetto alla giornata precedente. I guariti sono 991, mentre sono decedute 33 persone (2 il 24/01/22, 9 il 23/01/22, 14 il 22/01/22 e 8 il 21/01/22). I tamponi molecolari processati sono stati 3841, i rapidi sono stati 22255.

Nelle singole province sono stati registrati nella giornata del 24 gennaio: 175 nuovi casi ad Agrigento, 258 a Caltanissetta, 940 a Catania, 44 a Enna, 574 a Messina, 578 a Palermo, 331 a Ragusa, 538 a Siracusa, 191 a Trapani.

