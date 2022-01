Covid Messina: 1.007 nuovi positivi in provincia, 403 in città. I dati ufficiali

Sono 11.237 gli attuali positivi al Covid-19 in provincia di Messina, 4.615 nella città dello Stretto. Questo quanto si evince dal report contenente i dati ufficiali dell’ASP inviato dall’Ufficio Straordinario per l’Emergenza e riferiti alla giornata di ieri, martedì 18 gennaio.

I dati del 18 gennaio mostrano inoltre che sono 1.007 i nuovi positivi al coronavirus rilevati in provincia, 403 nella città di Messina. La tabella dell’ASP riporta infine i numeri dei contagi da covid-19 suddivisi tra gli 8 distretti sanitari. Il distretto di Messina, composto dai comuni di Villafranca Tirrena, Saponara e Rometta, Scaletta Zanclea, Itala, Alì Terme, Alì superiore, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Furci Siculo, oltre naturalmente al Comune di Messina, conta 5.161 persone contagiate, 462 delle quali rilevate nella giornata di ieri.

Covid Messina: i dati ufficiali del 18 gennaio

I dati potrebbero discostarsi da quanto comunicato giornalmente da Regione e Protezione Civile a causa del disallineamento del momento in cui il dato viene raccolto dalle differenti Strutture e delle tempistiche con cui pervengono le segnalazioni.

Covid Sicilia: i dati ufficiali del 18 gennaio

I dati della provincia di Messina si inseriscono naturalmente nel più ampio contesto della Regione. Gli attuali positivi al covid-19 in Sicilia sono 184.138, 8.606 dei quali rilevati dal report di ieri, martedì 18 gennaio. Attualmente risultano ricoverate negli ospedali siciliani 1.559 persone, 3 in meno rispetto al 17 gennaio. Nessun nuovo ingresso è stato registrato in terapia intensiva, che conta ad oggi 170 ricoveri. Il dato dei guariti è pari a 1150 persone. 72 i decessi (2 il 18/01/22, 23 il 17/01/22, 27 il 16/01/22, 9 il 15/01/22, 5 il 14/01/22, 1 il 13/01/22, 1 il 10/01/22, 1 il 08/01/22, 1 il 16/12/21, 1 il 12/12/21 e 1 il 05/12/21). I tamponi molecolari processati sono stati 10.846, i rapidi sono stati 31.852.

Per quel che riguarda le singole province della Sicilia, gli 8.606 nuovi casi registrati dal bollettino della Regione sono così suddivisi: 961 ad Agrigento, 735 a Caltanissetta, 1990 a Catania, 198 a Enna, 583 a Messina, 1688 a Palermo, 852 a Ragusa, 996 a Siracusa, 603 a Trapani.

