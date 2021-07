Covid. Dal 4 al 6 luglio tornano gli “Open Days”: vaccino senza prenotazione dai 12 anni in su

Continua la campagna di vaccinazione anti covid in Sicilia. Da domani, domenica 4 luglio, a martedì 6 luglio, la Regione Siciliana rilancia gli Open Days. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con i sieri Pfizer e Moderna.

L’obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche in Sicilia. Lo comunica l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

Coronavirus: la situazione in Sicilia

Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sull’isola sono 3.928.522. Per quanto riguarda il numero dei positivi, sono 3.725 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia (dati del 2 luglio 2021),

