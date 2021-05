Covid, arrivano a Messina e provincia 17.550 dosi del vaccino Pfizer

Sono arrivate oggi, mercoledì 26 maggio, 17.550 dosi del vaccino anti-covid Pfizer per Messina e provincia. A comunicarlo è l’Ufficio straordinario per l’Emergenza, che annuncia l’apertura delle prenotazioni tramite piattaforma online per le somministrazioni al nuovo hub del Palarescifina.

È ufficiale, quindi, da oggi si potrà prenotare per vaccinarsi nel nuovo hub del Palarescifina, il più grande della Sicilia, allestito nella zona Sud di Messina. E, dopo qualche giorno in cui in tutta la Sicilia è stata segnalata una carenza di dosi di Pfizer, utilizzato per gli over 80 e le categorie considerate più vulnerabili, arrivano nuove fiale. Alla provincia di Messina ne andranno in totale 17.550.

Al via, sempre da oggi, mercoledì 27 maggio 2021, le somministrazioni del vaccino contro il coronavirus per gli studenti maturandi. Soddisfatto dell’iniziativa, l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla: «La Sicilia sarà la prima regione italiana a procedere con la vaccinazione dei maturandi. L’esame di maturità si svolgerà, anche questa volta, in fase pandemica, ma, differentemente a quando accaduto nel 2020, abbiamo uno strumento in più per garantire migliori condizioni di sicurezza agli studenti che si apprestano a vivere un momento così importante per il loro percorso formativo».

Come anticipato nei giorni scorsi, agli studenti minorenni che si apprestano a fare gli esami di maturità verrà somministrato il vaccino Pfizer, mentre chi ha già compiuto 18 anni riceverà AstraZeneca o Johnson&Johnson. Per questa categoria non è necessaria la prenotazione, basta recarsi negli hub della Sicilia, come per esempio la Fiera o il Palarescifina.

