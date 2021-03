Covid, nelle scuole di Messina e provincia positivo lo 0,19% degli studenti

Nelle scuole di Messina e provincia gli studenti positivi attualmente al coronavirus risultano essere 137, vale a dire lo 0,19% del totale di 73.370 alunni tra asili, elementari, medie e superiori. A dirlo è il report dell’Ufficio Scolastico Regionale (Usr) aggiornato al 22 marzo 2021 e realizzato sulla base delle risposte trasmesse dal 92% degli istituti del territorio.

In tutta la Sicilia, l’incidenza degli alunni positivi sul totale è invece dello 0,26%. Sempre considerando il report aggiornato al 22 marzo 2021 e diffuso oggi dall’Usr, infatti, gli studenti attualmente affetti da covid-19 sono 1.774 su un totale 674.524. I dati sono stati registrati sulla base delle risposte trasmesse dal 96% delle scuole siciliane.

«Per quanto riguarda le scuole di Infanzia e I ciclo – sottolineano dall’Usr –, dal raffronto con la scorsa settimana, 15 marzo 2021, si riscontra un andamento sostanzialmente invariato con un lieve aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,25%. Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi al covid-19 si conferma in diminuzione. Tale valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,25% del 22 marzo 2021. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un decremento pari a 17 alunni positivi in meno per l’infanzia (-8%), a 376 per la primaria (-41%) e a 505 per il I grado (-55%)».

Mentre a livello provinciale non è stato fornito il dato riguardante insegnanti e personale ATA, questo è disponibile a livello regionale. In Sicilia, si legge nel report, i docenti positivi sono 352 su 83.059 (con incidenza dello 0.42%); mentre tra il personale amministrativo risultano attualmente affette da coronavirus 65 persone su 21.183 (con incidenza dello 0,31%).

Pubblichiamo, di seguito, le tabelle fornite per quel che riguarda Messina e provincia, e quelle generali della Sicilia

Dati sui contagi covid nelle scuole di Messina e provincia

Dati sui contagi covid nelle scuole della Sicilia

Nell’ultima colonna della tabella – spiegano dall’Urs – è stato calcolato il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi; tale rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi. In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni).

Di seguito, i dati per ciclo di studio:

