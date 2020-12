Cosa ci fa a Messina il camion del Natale Coca-Cola? Il progetto per i meno fortunati

Oggi il Christmas Truck, il camion rosso di Coca-Cola farà tappa a Messina per promuovere la campagna “A Natale, regala qualcosa che solo tu puoi donare”, avviata insieme al Banco Alimentare. Oltre a godersi un po’ di musica natalizia per le strade della città, sarà quindi possibile donare qualcosa ai meno fortunati. Vediamo come.

Da quattro anni, ormai, Coca-Cola, nel mese di dicembre lancia il tour del Christmas Truck per aiutare il Banco Alimentare a portare generi alimentari per i meno fortunati e per far invitare tutta Italia a un gesto di solidarietà proprio nel periodo in cui, in teoria, “si è tutti più buoni”. Quest’anno la situazione è chiaramente diversa, ma sarà comunque possibile donare generi alimentari alle persone che più ne hanno bisogno online, tramite Amazon, o negli Autogrill.

Quest’anno, quindi, il Coca-Cola Christmas Market si trasferisce su Amazon.it dove è possibile acquistare tre tipologie di Coca-Cola Christmas Box in edizione limitata e donare ulteriori pasti alle persone in difficoltà. Anche in Autogrill è possibile sostenere Banco Alimentare: per ogni Menù Pausa Perfetta verrà infatti donato un pasto equivalente.

A commentare l’avvio della campagna, il presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, Giovanni Bruno: «La partnership con Coca Cola è consolidata da anni e sappiamo di poter sempre contare sul loro sostegno. Sarà un Natale diverso dal solito e anche la Colletta Alimentare si è svolta con modalità differenti, per ragioni di sicurezza. Lo spirito però è lo stesso di sempre, anzi rafforzato dalla consapevolezza che in questo momento complicato è indispensabile essere uniti nella solidarietà per riuscire a stare accanto a chi ha bisogno».

Il Christmas Truck – il camion rosso di Natale della Coca-Cola – sarà a Messina tra le 14.00 e le 22.00 di oggi, giovedì 17 dicembre, e passerà dalle strade elencate qui.

