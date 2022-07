Corri, raccogli i rifiuti e vinci: a Messina la prima gara di plogging. Come partecipare

A Messina arriva il plogging. Che cos’è? Si tratta di una nuova disciplina che coniuga lo sport con la salvaguardia dell’ambiente. Creata in Svezia, combina le parole jogging e “plocka upp” (raccogliere). Dunque si corre e nel frattempo si raccolgono rifiuti, in percorsi di vario tipo, sia urbani che extraurbani. Chi raccoglie e diversifica la quantità maggiore di rifiuti vince.

Il 31 luglio 2022 in riva allo Stretto si terrà la prima gara per adulti, nella spiaggia del Pilone a Torre Faro, a partire dalle ore 09:00, fino alle 12:00. «Crediamo fortemente – si legge in una nota dell’associazione ASD ARB Messina, promotrice dell’iniziativa insieme al CSI – nel valore civico di questa iniziativa che coniuga lo sport al rispetto per il luogo dove si vive. Dopo la prima gara del 29 maggio per i bambini, adesso è il turno degli adulti, che potranno diventare autentici alfieri di una cultura rivoluzionaria ed innovativa».

La competizione di plogging del prossimo 31 luglio a Messina riguarderà un percorso di quasi 16 km. In palio ci sono anche dei premi, suddivisi in base al punteggio in classifica.

per il primo classificato il Gruppo Franza, Framon Hotels mette a disposizione un fine settimana per due persone , mezza pensione, presso l’hotel Carasco di Lipari dal 9 all’11 settembre 2022 (valore di circa 600 euro);

, mezza pensione, presso l’hotel Carasco di Lipari dal 9 all’11 settembre 2022 (valore di circa 600 euro); per il secondo classificato il Gruppo Gullo mette a disposizione un orologio (valore di circa 300 euro);

(valore di circa 300 euro); per il terzo classificato Casa e Putia ristorante Slow Food mette a disposizione una cena per due (valore di circa 100 euro).

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 08:00 di domenica 18 luglio. Il numero massimo di partecipanti è di 40. Ci si può iscrivere qui.

Foto: WikiCommons

