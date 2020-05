Coronavirus. Zero nuovi casi e 5 guariti nella provincia di Messina

Scendono a 294 i casi di coronavirus nella provincia di Messina, 5 in meno rispetto alla giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore, infatti, non si sono registrati nuovi casi ma risultano 5 guariti e nessun decesso. Questi i dati che emergono dal report sui casi di coronavirus riscontrati nelle varie province della Sicilia, aggiornati alle ore 15 di oggi.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 44 (0 ricoverati, 96 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 50 (6, 109, 11);

Catania, 629 (41, 336, 97);

Enna, 67 (6, 325, 29);

Messina, 294 (39, 210, 56);

Palermo, 361 (36, 172, 34);

Ragusa, 30 (2, 60, 7);

Siracusa, 32 (7, 186, 28);

Trapani, 17 (0, 117, 5).

Si completa così il quadro odierno sul coronavirus in Sicilia dove, ad oggi, i tamponi effettuati sono stati 122.040 e risultano 1.524 persone.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

(70)