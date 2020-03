Coronavirus. Tutti connessi: Inno d’Italia da tutte la radio alle 11.00 di oggi

Alle ore 11.00 di oggi, venerdì 20 marzo, tutte le radio della Penisola (o quasi) trasmetteranno l‘Inno d’Italia (Inno di Mameli) in contemporanea e, a seguire, le canzoni simbolo del nostro Paese. Gli italiani sono invitati, in questa occasione, a far sventolare la bandiera tricolore dalle finestre o dai balconi di casa.

Ecco la lista delle emittenti radiofoniche italiane che parteciperanno:

Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, M2O, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio.

Il testo dell’Inno d’Italia (Inno di Mameli)

Fratelli d’Italia,

L’Italia s’è desta,

Dell’elmo di Scipio

S’è cinta la testa.

Dov’è la Vittoria?

Le porga la chioma,

Ché schiava di Roma

Iddio la creò. Fratelli d’Italia,

L’Italia s’è desta,

Dell’elmo di Scipio

S’è cinta la testa.

Dov’è la Vittoria?

Le porga la chioma,

Ché schiava di Roma

Iddio la creò.

Stringiamci a coorte,

Siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

L’Italia chiamò.

Stringiamci a coorte,

Siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

L’Italia chiamò!

