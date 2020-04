Coronavirus. Riaprono 12 uffici postali tra Messina e provincia: l’elenco completo

Continua il piano di riapertura degli uffici postali a Messina e provincia. Poste Italiane comunica quali saranno le sedi del territorio metropolitano che rialzeranno la saracinesca a partire da lunedì 20 e martedì 21 aprile e invita gli utenti a recarvisi solo per «operazioni essenziali e indifferibili».

Con l’inizio del lockdown a causa dell’emergenza sanitaria legata al covid-19, Poste Italiane aveva disposto la chiusura di diversi uffici sparsi sul territorio, pur continuando a garantire lo svolgimento dei servizi all’utenza. Da qualche giorno è stato avviato un piano di riaperture condizionate dall’adeguamento dei locali agli standard di sicurezza richiesti dalle misure governative.

Per esempio, negli uffici postali che ne erano sprovvisti, sono stati installati pannelli schermanti in plexiglass, sono state posizionate strisce di sicurezza che garantiscono il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e sono state effettuate accurate procedure di sanificazione delle sedi per tutelare la salute di dipendenti e cittadini.

Da lunedì 20 e martedì 21 riapriranno diversi uffici nei comuni di: Messina, Saponara, Taormina, Barcellona Pozzo di Gotto, Furnari, Pace del Mela e Lipari. È previsto, inoltre, a partire dalla prossima settimana, il potenziamento dei giorni di apertura per ulteriori 27 uffici postali della provincia.

«Poste Italiane – scrive l’Azienda – invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali».

Poste Italiane riapre 12 uffici postali a Messina: l’elenco

Messina – Camaro;

Messina – Faro Superiore;

Messina – Larderia;

Messina – Villaggio Aldisio;

Messina – Santa Margherita;

Messina – Sant’Agata;

Saponara – Saponara Marittima;

Taormina – Mazzarò;

Barcellona Pozzo di Gotto – Calderà;

Furnari – Furnari;

Pace del mela – Giammoro;

Lipari – Pianoconte.

