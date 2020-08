Coronavirus, positive due persone che sono state a Panarea ad agosto

L’ha comunicato il sindaco di Lipari Marco Giorgianni: due persone che sono state a Panarea, nelle Isole Eolie, una il 9 e l’altra il 12 e 13 agosto, sono risultate positive al coronavirus. Nessuno dei due soggetti si trova più sull’Isola, sono stati presi i nominativi delle persone con cui sono entrati in contatto e sono stati effettuati 60 tamponi per i quali, però, si aspetta ancora l’esito.

Ecco cosa ha detto stamattina in diretta Facebook il sindaco di Lipari Marco Giorgianni che spiega come sono andate le cose e cosa si sta facendo in queste ore.

«Ieri sera – ha esordito –, mercoledì 19 agosto, alle 20.10 mi è stato comunicato che vi era un caso di una persona che era stata a Panarea e che tornata a casa aveva avuto esito positivo al coronavirus. I casi però sono due, completamente diversi l’uno dall’altro: uno di una ragazza che è stata a Panarea il 12 e 13 agosto ed è ritornata a Napoli (ma è stata anche a Ischia); una seconda persona di nazionalità messicana, se ricordo bene, che era stata a Panarea il 9. La comunicazione riguardante la ragazza ci è arrivata ieri sera dalla struttura sanitaria di Napoli. Per quel che riguarda, invece, il secondo caso, è stato segnalato dalla Guardia Medica di Panarea».

«Già eri sera – ha proseguito – con il Maresciallo dei Carabinieri e in collaborazione con l’USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale, ndr) presente a Lipari, abbiamo rintracciato le persone di cui stiamo parlando, è stata condotta l’indagine epidemiologica e abbiamo quindi ottenuto l‘elenco delle persone entrate in contatto con loro. Si tratta di persone che attualmente non si trovano più a Panarea, ma è chiaro che hanno avuto contatto con alcune nostre strutture e alcuni nostri locali. Era necessaria un’azione immediata, che c’è stata. Due ore dopo la comunicazione di ieri i medici dell’USCA hanno effettuato oltre 60 tamponi. L’USCA oggi stesso sta inviando i tamponi alla struttura medica per l’esito. Spero in giornata di potervi informare dell’esito di questi tamponi».

Di seguito, il video integrale del sindaco di Lipari Marco Giorgianni:

Gepostet von Marco Giorgianni am Donnerstag, 20. August 2020

