Coronavirus. Online il nuovo modulo di autocertificazione: cosa cambia e come scaricarlo

È online il nuovo modulo di autocertificazione degli spostamenti, pubblicato il 17 marzo, che chi si muove per le città italiane, e quindi anche per Messina, deve esibire se fermato dalle forze dell’ordine. Il Ministero dell’Interno, infatti, ha disposto alcune modifiche al vecchio documento. Vediamo cosa è cambiato e dove scaricarlo.

A seguito del decreto dell’8 marzo del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che rendeva sostanzialmente tutto il Paese “zona protetta”, gli spostamenti sul territorio e nelle città sono stati fortemente limitati. Per assicurare il rispetto delle regole, chi ha necessità di uscire di casa per comprovati motivi di salute, di lavoro o altre esigenze improrogabili deve avere con sé il modulo in modo da poterlo compilare alla presenza dell’operatore di polizia una volta fermato.

«Il nuovo modello – spiegano sul sito del Ministero dell’Interno – prevede anche che l’operatore di Polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità».

All’interno del nuovo modulo di autocertificazione degli spostamenti è compresa una nuova voce da spuntare: l’interessato deve, infatti, autodichiarare di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 (coronavirus).

Il nuovo modulo di autocertificazione degli spostamenti è scaricabile in PDF direttamente a questo link che collega al sito del Ministero dell’Interno.

