Coronavirus. Nuovi orari per i bus Shuttle di ATM Messina: il PDF da scaricare

A partire da oggi, entrano in vigore i nuovi orari dei bus Shuttle di ATM Messina, definiti dall’Azienda in liquidazione allo scopo di evitare assembramenti, in linea con quanto disposto dalla normativa regionale e nazionale per il contenimento del coronavirus.

A comunicarlo è l’ATM in liquidazione, con una nota in cui spiega: «Al fine di evitare assembramenti sui mezzi aziendali, nel rispetto della distanza interpersonale minima di 1 metro e della capienza massima del 40% di passeggeri a bordo, con decorrenza da oggi, 27 Marzo 2020, ha modificato gli orari della Linea Shuttle, in particolare nelle fasce orarie dalle ore 06.00 alle ore 10.30 e, nelle ore centrali, dalle ore 12.30 alle ore 18.00».

I nuovi orari dei bus Shuttle di ATM Messina

ATM Messina ha modificato gli orari dei bus Shuttle – la linea che percorre quasi tutta la città, da Torre Faro a Giampilieri e viceversa – per evitare assembramenti, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale per il contenimento del coronavirus.

Vediamo le tabelle complete dei nuovi orari, scaricabili in PDF a questo link.

Le maggiori modifiche, quindi, riguardano gli orari di punta, ovvero le corse della mattina presto, in concomitanza con la partenza delle persone in direzione del luogo di lavoro, e quelle dell’ora di pranzo e della chiusura delle attività.

