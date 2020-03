Coronavirus. Morta una donna di 85 anni all’ospedale Papardo di Messina

Un altro decesso per coronavirus a Messina. Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana comunica che una donna di 85 anni è deceduta presso l’ospedale “Papardo” di Messina per insufficienza cardiorespiratoria. La paziente era risultata positiva al Covid-19.

L’Azienda ha provveduto ad avvertire i familiari ed esprime loro la proprio vicinanza.

Non risultano altri decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono complessivamente 15 i pazienti affetti da coronavirus deceduti a Messina e in provincia.

Va segnalato, inoltre, come il numero dei pazienti guariti sia salito da 3 a 8. Alla lista si aggiungono, infatti, un degente al Policlinico e 4 a Barcellona Pozzo di Gotto, come riportato dal report ufficiale della Regione Siciliana che mostra i dati dell’emergenza coronavirus nella provincia di Messina e in tutte le province dell’Isola.

(34)