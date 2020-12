Coronavirus: Messina terza in Sicilia per nuovi casi con 253 contagi

Sono 1.065 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 253 i contagi tra Messina a provincia, registrati su 9.974 tamponi. Diminuiscono i ricoveri, in terapia intensiva ci sono 183 persone. Il bollettino del 16 dicembre 2020 segnala 1.829 guariti e 29 persone decedute. Vediamo i dati sul covid-19 in Sicilia e nelle singole province.

Sono 35.176 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia. Di questi, 33.805 si trovano in isolamento domiciliare, 1.188 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 183 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati registrati sull’Isola 81.256 casi su 1.108.575 tamponi processati. Le persone guarite sono state 44.021, le persone decedute 2.059.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

I 1.065 nuovi contagi da coronavirus registrati dal bollettino del 16 dicembre 2020 sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 297 a Catania, 285 a Palermo, 253 a Messina, 69 a Siracusa, 52 a Trapani, 36 ad Agrigento, 32 a Ragusa, 30 a Caltanissetta e 11 ad Enna.

Dall’inizio dell’emergenza covid-19, tra Messina e provincia si sono registrati 8.388 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 16 dicembre 2020

Sono 17.572 i nuovi casi di coronavirus in Italia segnalati dal bollettino del 16 dicembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e rilevati su 199.489 tamponi. Le persone attualmente positive al covid-19 nella Penisola sono 645.706. Di queste, 615.883 si trovano in isolamento domiciliare, 26.897 sono ricoverate con sintomi, 2.926 nelle terapie intensive delle strutture ospedaliere italiane.

Dall’inizio dell’epidemia sono stati 1.175.901 i dimessi guariti, 66.537 le vittime. I contagi totali sono stati 1.888.144.

