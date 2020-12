Coronavirus: Messina terza in Sicilia per nuovi casi con 112 contagi

Sono 650 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 112 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 5.693 tamponi processati. I guariti nelle 24 ore coperte dal bollettino del 28 dicembre 2020 sono 543, mentre le persone decedute sono 28. Vediamo i dati della Sicilia e delle singole province.

Sono 33.246 gli attuali positivi al covid-19 in Sicilia. Di questi, 32.007 si trovano in isolamento domiciliare, 1.064 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 175 in terapia intensiva (+1 rispetto al 27 dicembre). Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sull’Isola sono stati rilevati 90.266 casi su 1.194.520 tamponi. I guariti sono stati 54.694 (+543), le vittime 2.326 (+28).

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Per quel che riguarda la suddivisione territoriale dei 650 nuovi casi rilevati dal bollettino del 28 dicembre 2020, la situazione nelle province della Sicilia è la seguente: 187 nuovi contagi a Palermo, 117 a Catania, 112 a Messina, 89 a Caltanissetta, 56 a Siracusa, 49 ad Enna, 33 a Ragusa, 4 ad Agrigento e 3 a Trapani.

Dall’inizio dell’emergenza, tra Messina e provincia sono stati rilevati in tutto 10.059 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 28 dicembre 2020

Sono 8.585 i nuovi casi di covid-19 registrati in Italia dal bollettino del 28 dicembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) su 68.681 tamponi. Le persone attualmente positive sono 575.221. Di queste, 548.724 si trovano in isolamento domiciliare, 23.932 sono ricoverate con sintomi negli ospedali della Penisola, 2.565 nelle terapie intensive.

Dall’inizio dell’emergenza, sono stati rilevati in Italia 2.056.277 casi di coronavirus su 26.114.818 tamponi. Le persone guarite sono state 1.408.686, le persone decedute 72.370.

