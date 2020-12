Coronavirus. Tamponi rapidi gratuiti per medici ed odontoiatri di Messina

Gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina e i loro familiari più stretti potranno sottoporsi gratuitamente al tampone rapido per il coronavirus. A deciderlo, con una delibera del 10 dicembre, il Consiglio dell’Ordine.

«Visto il particolare momento di difficoltà organizzativa – scrivono dal Consiglio dell’Ordine – e i ritardi che stiamo vivendo nella nostra provincia per l’esecuzione dei tamponi per la diagnosi del Covid-19, ha ritenuto importante contribuire fattivamente contro la pandemia, anche nell’interesse dei propri iscritti».

I medici e gli odontoiatri iscritti all’Ordine, insieme al proprio nucleo familiare più stretto (come mariti, mogli e figli), potranno richiedere di sottoporsi al tampone rapido rino-faringeo. Per farlo basterà collegarsi al portale Omceo.me e compilare un modulo online. Completato questo primo passaggio, l’interessato riceverà una e-mail per fissare la data di esecuzione del tampone, ad opera di un gruppo di medici volontari nostri iscritti, con risposta rapida in quindici minuti.

Sarà poi possibile sottoporsi al test tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, in locali dedicati presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina di Via Bergamo, is.47/A, Messina.

In caso il tampone risultasse positivo, il risultato sarà tempestivamente comunicato all’ASP 5 di Messina per gli adempimenti del caso.

