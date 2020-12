Coronavirus: Messina prima in Sicilia per nuovi casi con 241 contagi

Sono 932 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 241 i contagi tra Messina e provincia, registrati su 9.264 tamponi processati. Il bollettino del 23 dicembre 2020 segnala, inoltre, 800 guariti e 10 persone decedute. Vediamo, nel dettaglio, i dati sulle singole province della Sicilia.

Sono 33.614 gli attuali positivi al covid-19 in Sicilia. Di questi, 32.410 si trovano in isolamento domiciliare, 1.028 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 176 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza, sull’Isola sono stati registrati 87.024 casi su 1.164.552 tamponi eseguiti. I guariti sono stati 51.197 (+800), mentre le persone decedute sono 2.213 (+10).

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

I 932 nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino del 23 dicembre 2020 sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 241 a Messina, 238 a Catania, 150 a Palermo, 85 a Trapani, 66 a Caltanissetta, 53 a Siracusa, 37 ad Agrigento, 32 a Ragusa e 30 ad Enna.

Dall’inizio dell’epidemia, a Messina e provincia sono stati rilevati in totale 9.370 contagi da coronavirus.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 23 dicembre 2020

Sono 14.522 i nuovi casi di covid-19 registrati in Italia su 175.364 tamponi processati. Il bollettino del 23 dicembre 2020 diramato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala che le persone attualmente positive al coronavirus sulla Penisola sono 598.816. Di queste, 571.646 si trovano in isolamento domiciliare, 24.546 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 2.624 in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia coronavirus, in Italia si sono registrati 1.991.278 casi su 25.558.583 tamponi. Le persone guarite sono 1.322.067 (+20.494), le persone decedute 70.395 (+553).

(73)