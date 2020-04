Coronavirus. L’Università dona 15 chili di igienizzante a MessinaServizi Bene Comune

Messinaservizi Bene Comune ha ricevuto dall’Università degli Studi di Messina 15 chili di gel igienizzante per le proprie necessità aziendali. Si tratta soltanto della prima consegna: in totale, infatti, ne verranno donati 1000 chili.

Il gel igienizzante è stato prodotto dal dipartimento Biomord, sezione Sastas, diretta dal prof. Giacomo Dugo, collaborato dai chimici e biologi Michelangelo Leonardi, Rossana Rando, Antonio Macrí, Vincenzo Nava e Miriam Luca.

Il Presidente Giuseppe Lombardo ringrazia sentitamente tutto il dipartimento e il Magnifico Rettore per l’attività messa in atto anche per la MessinaServizi Bene Comune in questa emergenza coronavirus.

