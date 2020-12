Coronavirus in Sicilia: salgono i contagi a Messina, 195 i nuovi casi in 24 ore

Sono 682 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 195 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 5.630 tamponi processati. Aumentano i ricoveri, sia ordinari che di terapia intensiva. Vediamo nel dettaglio i dati del bollettino del 27 dicembre sulla Sicilia e sulle singole province.

Salgono a 89.616 i casi di covid-19 registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza, su un totale di 1.188.827 tamponi. Gli attuali positivi sull’Isola sono 33.167. Di questi, 31.966 si trovano in isolamento domiciliare, 1.027 sono ricoverati in ospedale con sintomi, mentre 174 sono in terapia intensiva. I guariti sono stati in totale 54.151 (+790), mentre le persone decedute sono state 2.298 (+15).

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

I 682 nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino del 27 dicembre sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 197 a Palermo, 195 a Messina, 92 a Catania, 62 ad Enna, 55 a Siracusa, 29 a Trapani, 28 ad Agrigento, 14 a Ragusa e 10 a Caltanissetta.

Dall’inizio dell’emergenza tra Messina e provincia sono stati rilevati 9.947 casi di covid-19.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 27 dicembre 2020

Sono 8.913 i nuovi casi di covid-19 registrati in Italia, su 59.879 tamponi, dal bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità del 27 dicembre 2020. Le persone attualmente positive in tutto il Paese sono 581.760. Di queste, 555.609 sono in isolamento domiciliare, 23.571 sono ricoverate con sintomi in ospedale, 2.580 si trovano in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati rilevati in Italia 2.047.696 contagi su 26.046.137 tamponi processati. Le persone guarite sono state 1.394.011 (+7.798), mentre le persone decedute a causa del coronavirus sono state 71.925 (+298).

