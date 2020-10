Coronavirus in Sicilia: 708 nuovi casi, 24 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 708 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 24 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 7.499 tamponi. Aumentano i ricoveri, 68 i più, 8 dei quali in terapia intensiva. I guariti segnalati dal bollettino del 28 ottobre 2020 sono 244. Vediamo, più nel dettaglio, i dati sul covid-19 in Sicilia e nelle singole province.

Salgono a 19.033 i contagi da coronavirus registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 12.188 gli attuali positivi sull’Isola. Di questi, 11.290 si trovano in isolamento domiciliare, 787 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 111 in terapia intensiva. Le persone guarite dal covid-19 sono in totale 6.386 (+244), mentre le persone decedute sono 459 (+10). Nelle 24 ore di riferimento del report sono stati effettuati 7.499 tamponi; cifra che porta il totale a 662.150.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Per quel che riguarda la suddivisione territoriale dei 708 i nuovi positivi al coronavirus registrati dal bollettino del 28 ottobre 2020, il quadro sulle province della Sicilia è il seguente: 228 nuovi contagi a Palermo, 173 a Catania, 99 a Ragusa, 80 ad Agrigento, 53 a Trapani, 42 a Siracusa, 24 a Messina, 9 a Caltanissetta. Zero i casi segnalati, invece, ad Enna.

Dall’inizio dell’emergenza, tra Messina e provincia sono stati rilevati in totale 1.663 contagi da coronavirus.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 28 ottobre 2020

Passando ai dati nazionali, il bollettino del 28 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) indicano 24.991 nuovi casi di coronavirus in Italia. Salgono così a 276.457 gli attuali positivi. Di questi, 259.940 sono in isolamento domiciliare, 14.981 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 1.536 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’epidemia in Italia sono stati registrati 589.766 casi di covid-19. I dimessi guariti sono 275.404 (+3.416), le vittime 37.905 (+205). In totale sono stati eseguiti 15.152.038 tamponi.(+198.952).

