Coronavirus in Sicilia: 65 nuovi casi, zero a Messina. Il bollettino dell’ISS

Sono 65 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia – zero a Messina – su un totale di 2.158 tamponi eseguiti. Salgono così a 1.842 gli attuali positivi al Covid-19 sull’Isola e a 5.306 i contagi registrati dall’inizio dell’emergenza. Il bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, con l’aggiornamento del 14 settembre, segnala inoltre 2 decessi e 14 guariti. Vediamo i dati riguardanti la situazione in Sicilia in generale e nelle singole province.

I 65 nuovi contagi registrati il 14 settembre 2020 fanno salire il numero dei casi totali a 5.306 e quello degli attuali positivi in Sicilia a 1.842. Di questi, 1.690 si trovano in isolamento domiciliare, 136 sono ricoverati con sintomi negli ospedali dell’Isola, 16 si trovano in terapia intensiva. Nelle 24 ore di riferimento sono due sono i pazienti deceduti (il cui totale sale a 292) a causa del covid-19, mentre si sono registrati 14 guariti in più (il cui totale sale a 3.172).

Per quel che riguarda, invece, i tamponi, il bollettino del 14 settembre segnala che ne sono stati effettuati 2.158 in 24 ore, mentre il totale sale a 402.836.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Andando ora a vedere i dati delle singole province della Sicilia, la situazione è la seguente. Dei 65 nuovi casi, precisa la Regione Siciliana, 6 sono migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa. Per il resto, i nuovi contagi registrati dal bollettino del 14 settembre sono così suddivisi tra le province dell’Isola: 43 a Palermo, 9 a Catania, 6 a Trapani, 4 ad Agrigento, 3 a Siracusa. Zero nuovi contagi, invece, a Messina, Caltanissetta e Ragusa. Per quel che riguarda Enna, la mappa interattiva fornita dal Ministero segnala -2, presumibilmente in riferimento a 2 contagi erroneamente segnalati in precedenza. A Messina i casi dall’inizio dell’emergenza sono 680.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 14 settembre 2020

Il quadro generale sul covid-19 in Italia, indicato dal bollettino del 14 settembre 2020 diramato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, è il seguente. Sono 1.008 i nuovi casi registrati su 45.309 tamponi eseguiti nelle 24 ore di riferimento. Sale a 39.187 il numero degli attuali positivi. Di questi, 36.868 sono in isolamento domiciliare, 2.122 risultano ricoverati con sintomi, 197 in terapia intensiva.

I casi totali di coronavirus registrati dall’inizio dell’emergenza in Italia sono quindi 288.761. I dimessi guariti sono 213.950, mentre le persone decedute a causa del covid-19 sono 35.624. Infine, per quel che riguarda i tamponi, i 54.309 effettuati nelle 24 ore di riferimento fanno salire il totale a 9.863.427.

