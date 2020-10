Coronavirus in Sicilia: 568 nuovi casi, 89 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 568 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 89 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 4.976 tamponi. Salgono così a 17.465 i casi dall’inizio dell’emergenza covid-19 sull’Isola. Il bollettino del 26 ottobre 2020 segnala inoltre 167 guariti e 11 deceduti. Vediamo i dati sul coronavirus nelle province della Sicilia.

Salgono a 10.945 gli attuali positivi al covid-19 in Sicilia. Di questi, 10.170 si trovano in isolamento domiciliare, 677 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 98 in terapia intensiva. I dimessi guariti sull’Isola dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono 6.081 (+167), mentre le vittime 439 (+11). Nelle 24 ore di riferimento del bollettino del 26 ottobre 2020 sono stati processati in Sicilia 4.976 tamponi; cifra che porta il totale a 647.327.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

Per quel che riguarda la distribuzione territoriale dei 568 nuovi contagi da coronavirus registrati dal report del 26 ottobre 2020, il quadro sulle singole province della Sicilia è il seguente: 220 nuovi casi a Palermo, 121 a Catania, 89 a Messina, 65 a Siracusa, 35 ad Agrigento, 24 ad Enna, 9 a Caltanissetta, 3 a Trapani, 2 a Ragusa.

Il covid-19 in Italia: i dati del bollettino del 26 ottobre 2020

Il bollettino del 26 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala 17.012 nuovi casi di coronavirus in Italia. Salgono così a 542.789 i contagi dall’inizio dell’emergenza covid-19, mentre le persone attualmente positive sono 236.684. Di queste, 222.403 sono in isolamento domiciliare, 12.997 sono ricoverate con sintomi negli ospedali della Penisola, 1.284 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’epidemia covid-19 in Italia sono stati 268.626 i dimessi guariti (+2.423), 37.479 i deceduti (+141). I tamponi processati sono stati invece 14.778.688 (+124.686).

