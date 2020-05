Coronavirus: in Sicilia 4 nuovi casi, 151 guariti e 4 decessi. I dati della Regione

Sono online i dati aggiornati della Regione sul coronavirus in Sicilia: in totale alle ore 15.00 di oggi, martedì 12 maggio, risultano registrati 4 nuovi casi, 151 guariti e 4 decessi. Scende il numero delle persone ricoverate negli ospedali dell’Isola.

Dall’inizio dei controlli, precisa la Regione Siciliana, sono stati in totale 105.017 i tamponi effettuati. Rispetto a ieri ne sono stati prelevati in più 1.883. Il numero totale dei casi positivi rilevati dall’inizio della diffusione dell’epidemia in Sicilia sale a 3.343. Risultano attualmente contagiate 1.911 persone, 1.171 sono guarite (+151) e 261 decedute (+4). Degli attuali 1.911 positivi, sono 249 pazienti (-38) ricoverati nei nosocomi dell’Isola. Di questi, 15 si trovano in terapia intensiva (-1), mentre 1.662 (-113) sono in isolamento domiciliare.

Per un confronto con i dati di ieri è possibile consultare il report fornito dalla Regione a questo link.

Nel dare comunicazione degli ultimi aggiornamenti sul covid-19 in Sicilia, la Regione ricorda l’importanza di continuare a seguire scrupolosamente le misure di sicurezza indicate dal Ministero della Salute, finalizzate al contenimento dell’epidemia.

Per ulteriori approfondimenti, dubbi o domande è possibile consultare il sito istituzionale dedicato all’emergenza coronavirus oppure chiamare il numero verde regionale 800.45.87.87.

(35)