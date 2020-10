Coronavirus in Sicilia: 297 nuovi casi, 63 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 297 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia rilevati su 4.509 tamponi, 63 i contagi tra Messina e provincia. Salgono così a 9.294 le persone sull’Isola ad aver contratto il covid-19 dall’inizio dell’emergenza. Il bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità dell’11 ottobre 2020 segnala, inoltre, 38 guariti e 1 deceduto in più rispetto ai rilievi precedenti.

Con i nuovi contagi registrati l’11 ottobre 2020 salgono quindi a 9.294 i contagi dall’inizio dell’emergenza covid in Sicilia, mentre raggiungono quota 4.401 gli attuali positivi. Di questi, 3.975 si trovano in isolamento domiciliare, 388 sono ricoverati con sintomi negli ospedali dell’Isola, 38 in terapia intensiva. Sono 4.557 (+38) i guariti dall’inizio dei rilievi, mentre le persone decedute sono 336 (+1). Con i 4.509 tamponi effettuati nelle 24 ore di riferimento dell’ultimo bollettino salgono a 548.934 i tamponi totali effettuati in Sicilia.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

Per quel che riguarda la suddivisione territoriale, i nuovi casi di covid-19 registrati dal bollettino dell’11 ottobre sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 87 a Palermo, 85 a Catania, 63 a Messina, 24 a Ragusa, 18 a Caltanissetta, 6 a Trapani, 6 ad Enna, 5 ad Agrigento, 3 a Siracusa.

I contagi totali di coronavirus tra Messina e provincia dall’inizio dell’emergenza sono stati 954.

Il covid-19 in Italia: il bollettino dell’11 ottobre 2020

Il bollettino dell’11 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità segnala 5.456 nuovi casi di covid-19 in Italia, rilevati su 104.658 tamponi. Cifra che porta il totale dei tamponi eseguiti a 12.564.713. Salgono a 354.950 i contagi dall’inizio dell’epidemia coronavirus, mentre sono 79.075 gli attuali positivi. Di questi, 74.136 si trovano in isolamento domiciliare, 4.519 sono ricoverati con sintomi in ospedale, mentre 420 sono in terapia intensiva. I dimessi guariti dall’inizio dei rilievi sono 239.709 (+1.184), mentre le vittime del coronavirus in Italia sono state 36.166 (+26).

(24)