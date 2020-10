Coronavirus in Sicilia: 259 nuovi casi, 23 i contagi a Messina. Gli ultimi aggiornamenti

Sono 259 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 23 i contagi a Messina, rilevati su 7.374 tamponi. Sale così a 8.479 il numero dei positivi registrati sull’Isola dall’inizio dell’emergenza covid-19. Sono 109 i guariti segnalati dal bollettino dell’8 ottobre 2020, mentre sono 3 i deceduti. Vediamo, nel dettaglio, gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus in Sicilia e nelle singole province.

In Sicilia in questo momento risultano positive al coronavirus 3.696 persone. Di queste, 3.287 si trovano in isolamento domiciliare, 376 sono ricoverate in ospedale, 33 in terapia intensiva. Salgono a 4.454 i guariti (+109), mentre si registrano 3 decessi che portano il numero totale delle vittime sull’Isola dall’inizio dell’epidemia a 329. In tutto, da marzo circa, sono stati eseguiti 529.533 tamponi (+7.374). Le tre vittime del Covid in Sicilia sono due uomini di Catania, di 90 e 74 anni, e una donna di Trapani di 84 anni.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

I 259 nuovi contagi da coronavirus registrati sull’Isola dal bollettino dell’8 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 131 a Palermo, 66 a Catania, 23 a Messina, 17 a Ragusa, 9 ad Agrigento, 7 a Trapani, 4 a Caltanissetta, 1 a Enna, 1 a Siracusa. La Regione Siciliana segnala che tra i 259 nuovi positivi, si rileva 1 migrante.

Dall’inizio dell’epidemia coronavirus i contagi a Messina e provincia sono stati 825.

Il covid-19 in Italia: il bollettino dell’8 ottobre 2020

Sono 4.458 i nuovi casi di covid-19 in Italia secondo il bollettino dell’8 ottobre 2020. I contagi totali sul territorio nazionale salgono quindi a 338.398, mentre gli attuali positivi sono 65.952. Di questi, 61.669 si trovano in isolamento domiciliare, 3.925 sono ricoverati con sintomi negli ospedali dello Stivale, 358 sono in terapia intensiva. Dall’inizi dell’emergenza coronavirus in Italia sono stati registrati 236.363 (+1.060) dimessi guariti e 36.083 (22) deceduti.

I tamponi effettuati nelle 24 ore di riferimento del bollettino sono stati 128.098, cifra che porta il totale dall’inizio dei rilievi a 12.197.500.

