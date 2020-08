Coronavirus in Sicilia: 24 nuovi casi, 5 a Messina. Il bollettino dell’ISS

Sono 24 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia su 2.634 tamponi effettuati secondo l’ultimo aggiornamento del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Di questi, 5 sono stati rilevati tra Messina e provincia. Rimane grossomodo stabile il numero dei ricoverati in ospedale, che si attesta a 63 persone, di cui 10 in terapia intensiva. Vediamo, nel dettaglio, i dati delle province dell’Isola aggiornati al 25 agosto 2020.

Sale a 947 il numero degli attuali positivi in Sicilia per un totale di 4.091 casi dall’inizio dell’emergenza. Di questi, 884 si trovano oggi in isolamento domiciliare, 53 sono ricoverati in ospedale, 10 in terapia intensiva. Il totale dei dimessi guariti, da marzo 2020, è di 2.858, 24 dei quali registrati nella giornata di ieri. Stabile il numero dei decessi, fermo a 286. Dall’inizio dell’emergenza covid-19 in Sicilia sono stati effettuati 330.449 tamponi.

Il coronavirus nelle province della Sicilia

Per quel che riguarda le singole province della Sicilia, i casi positivi al coronavirus registrati il 25 agosto 2020 sono così suddivisi: 10 a Catania, 5 a Messina, 4 a Ragusa, 4 a Siracusa, 1 a Caltanissetta. Zero nuovi contagi a Palermo, Enna, Trapani e Agrigento.

Il coronavirus in Italia: i dati del 25 agosto 2020

In Italia, in totale, gli attuali positivi sono 19.714. Di questi, 18.590 si trovano in isolamento domiciliare, 1.058 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 66 in terapia intensiva. I casi totali registrati dall’inizio dell’emergenza sono 261.174, 878 nella giornata di ieri, martedì 25 agosto. In totale i dimessi guariti sono 206.015, mentre le persone decedute sono 35.445. Sono stati eseguiti in tutto 8.125.892 tamponi, 72.341 ieri.

(77)