Coronavirus in Sicilia: 213 nuovi casi, 11 i contagi a Messina. I dati completi

Sono 213 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 11 dei quali a Messina, rilevati su 6.579 tamponi. Salgono così a 8.220 i contagi totali sull’Isola dall’inizio dell’epidemia covid-19. Il bollettino del 7 ottobre 2020 segnala inoltre 108 guariti e 4 deceduti. Vediamo, nel dettaglio, i dati sul coronavirus nelle singole province della Sicilia.

Gli attuali positivi al covid in Sicilia, stando ai dati aggiornati al 7 ottobre 2020, sono 3.549. Di questi, 3.144 si trovano in isolamento domiciliare, 375 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 30 in terapia intensiva. Raggiungono quota 4.345 i guariti (+108), mentre le vittime del coronavirus in Sicilia sono 326 (+4). In totale sull’Isola sono stati effettuati 522.159 tamponi dall’inizio dell’emergenza (+6.579 nelle 24 di riferimento del report).

Il coronavirus in Sicilia: i nuovi contagi nelle province

Dei 213 nuovi contagi da coronavirus registrati in Sicilia dal bollettino del 7 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, la maggior parte, 89, sono stati rilevati a Catania. Per il resto, i nuovi casi sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 59 a Palermo, 25 a Trapani, 13 a Caltanissetta, 11 a Messina, 8 a Ragusa e 8 a Siracusa. Zero nuovi casi, invece, ad Agrigento e ad Enna.

Con questi 11 nuovi contagi, i casi totali di coronavirus tra Messina e provincia registrati dall’inizio dell’epidemia salgono a 802.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 7 ottobre 2020

Allargando lo sguardo al territorio nazionale, vediamo dal bollettino del 7 ottobre 2020 che i nuovi casi di covid-19 in Italia sono 3.678, rilevati su 125.314 tamponi (per un totale di 12.069.402). Salgono quindi a 333.940 i contagi dall’inizio dell’emergenza coronavirus, mentre le persone attualmente affette dal virus sono 62.576. Di questi, 58.457 si trovano in isolamento domiciliare, 3.782 sono ricoverati in ospedale, 337 in terapia intensiva.

I guariti dall’inizio dell’emergenza sono 235.303 (+1.204), mentre le vittime del covid in Italia sono 36.061 (+31).

