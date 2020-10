Coronavirus in Sicilia: 198 nuovi casi, 5 i contagi a Messina. Il bollettino completo

Sono 198 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 5 dei quali a Messina, rilevati su 6.754 tamponi. Superano così quota 8mila i contagi totali sull’Isola dall’inizio dell’emergenza covid. Il bollettino del 6 ottobre 2020 segnala inoltre 107 guariti e 1 deceduto. Vediamo, nel dettaglio, i dati sulla Sicilia in generale e sulle singole province.

Salgono quindi a 8.007 i contagi totali da coronavirus in Sicilia, mentre gli attuali positivi sono 3.448. Di questi, 3.052 sono in isolamento domiciliare, 368 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 28 sono in terapia intensiva. In totale, dall’inizio dell’epidemia sono stati 4.237 i guariti (+107) sull’Isola, 322 (+1) le persone decedute a causa del covid-19. I tamponi effettuati sono in tutto 515.580 (+6.754).

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

I 198 nuovi contagi da coronavirus registrati sull’Isola nelle 24 ore di riferimento del bollettino del 6 ottobre 2020 sono così ripartiti tra le province della Sicilia: 72 a Palermo, 51 a Catania, 28 a Trapani, 15 a Caltanissetta, 12 ad Agrigento, 8 a Ragusa, 7 a Siracusa, 5 a Messina. Zero nuovi casi, invece, ad Enna. La Regione Siciliana segnala che dei nuovi positivi, 2 sono migranti.

I contagi da coronavirus tra Messina e provincia dall’inizio dell’emergenza sono in totale 791.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 6 ottobre

Sono 2.677 i nuovi casi di covid-19 in Italia secondo il bollettino del 6 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). I nuovi contagi sono stati rilevati su 99.742 tamponi eseguiti – cifra che porta il totale dall’inizio dell’emergenza coronavirus a 11.944.088. Gli attuali positivi sulla Penisola sono 60.134. Di questi, 56.190 si trovano in isolamento domiciliare, 3.625 sono ricoverati con sintomi, 319 in terapia intensiva.

I guariti dall’inizio dell’epidemia sono 234.099 (+1.418) mentre le vittime del coronavirus in Italia sono 36.030 (+28).

(26)