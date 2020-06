Coronavirus in Sicilia: 141 attuali positivi, 23 tra Messina e provincia. Il bollettino della Regione

Sono 141 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia, di cui 23 tra Messina e provincia: questi i dati del bollettino della Regione Siciliana che segnala, tra le altre cose, un aumento del numero dei guariti e nessun decesso tra il 20 e il 22 giugno 2020 per covid-19.

I dati sui casi in Sicilia forniti dall’ultimo report della Regione, e comunicati all’Unità di crisi nazionale, sono aggiornati alle 17.00 di ieri, lunedì 22 giugno. In totale, dall’inizio dei controlli sono stati effettuati 192.138 tamponi (+4.269 rispetto a venerdì 19 giugno) su 159.796 persone. Di queste, sono risultate positive 3.072 (due in più negli ultimi tre giorni). Il numero dei guariti sale a 2.651 (+11) mentre quello delle persone decedute a causa del coronavirus resta 280.

Sono ancora contagiate, quindi, in totale su tutta l’Isola, 141 persone. Degli attuali positivi, sono ricoverate negli ospedali della Sicilia 26 pazienti, di cui 6 in terapia intensiva, mentre 115 persone si trovano in isolamento domiciliare.

Coronavirus in Sicilia: i dati dei contagi provincia per provincia

Di seguito, i dati sui contagi di coronavirus in Sicilia aggiornati alle 17.00 di ieri, lunedì 22 giugno:

Agrigento, 4 (0 ricoverati, 130 guariti e 1 deceduto nei presidi ospedalieri della provincia);

Caltanissetta, 7 (1, 167, 11);

Catania, 17 (9, 659, 101);

Enna, 7 (0, 402, 29);

Messina, 23 (9 ricoverati, 390 guariti, 59 decessi) ;

; Palermo, 69 (7, 391, 38);

Ragusa, 2 (0, 78, 7);

Siracusa, 7 (0, 284, 29);

Trapani, 5 (0, 126, 5).

Per quel che riguarda la situazione dei contagi tra Messina e provincia, il Policlinico “G. Martino” specifica che le guarigioni complessive dal covid-19 di pazienti precedentemente o attualmente ricoverati sono ora quindi 163, a cui se ne aggiungono 227 di pazienti che erano stati posti in isolamento domiciliare. Si arriva così a 390 guarigioni totali.

Per via del trasferimento di un paziente dall’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona al Policlinico “G. Martino” di Messina, infine, il quadro attuale dei ricoveri è il seguente: Policlinico “G. Martino” 3 pazienti (tutti in terapia intensiva), “Cutroni Zodda” di Barcellona 5 pazienti, Ospedale Papardo di Messina 1 paziente.

Questi ultimi dati su Messina e provincia, forniti dal Policlinico “G. Martino”, sono aggiornati alle 11.00 di ieri, lunedì 22 giugno.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito Costruire Salute della Regione Siciliana.

