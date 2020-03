Coronavirus. A Messina salgono a 108 i positivi: i dati aggiornati della Regione

La Regione ha appena diffuso il nuovo report con i dati aggiornati sul coronavirus in Sicilia. Nella provincia di Messina da 66 arrivano a 108 casi accertati. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi, domenica 22 marzo, in merito all’emergenza coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 5.580. Di questi sono risultati positivi 630 (140 + di ieri), mentre, attualmente, lo sono 596 persone (+138 rispetto a ieri).

Risultano ricoverati 275 pazienti: 37 a Palermo, 106 a Catania, 57 a Messina, 1 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 21 a Siracusa e 13 a Trapani, di cui 55 in terapia intensiva. Sono 321 i positivi in isolamento domiciliare, 26 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 8 deceduti.

I casi di Coronavirus provincia per provincia

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 39;

Caltanissetta, 26;

Catania, 225;

Enna, 29;

Messina, 108;

Palermo, 81;

Ragusa, 8;

Siracusa, 48;

Trapani, 32.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87

