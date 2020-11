Coronavirus in Sicilia: 1322 nuovi casi, 99 i contagi tra Messina e provincia

Sono 1.322 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 99 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 9.497 tamponi effettuati. Salgono a 18.526 gli attuali positivi al covid-19 sull’Isola, mentre si registrano 51 ricoveri in più, 9 dei quali in terapia intensiva. Vediamo, nel dettaglio i dati del bollettino del 5 novembre 2020 sulla Sicilia e sulle singole province.

Sono 27.402 i contagi di covid-19 registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza, le persone attualmente positive al virus sono invece 18.526. Di queste, 17.222 si trovano in isolamento domiciliare, 1.147 sono ricoverate in ospedale, 157 in terapia intensiva. I guariti sono in totale 8.282 (+389), le vittime 594 (+25). Il numero di tamponi processati sull’Isola dall’inizio dell’epidemia sale a 728.244.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

I 1.322 nuovi casi di coronavirus segnalati dal bollettino del 5 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 531 a Palermo, 292 a Catania, 152 a Siracusa, 117 a Ragusa, 99 a Messina, 86 a Trapani, 23 a Caltanissetta, 20 ad Enna, 2 ad Agrigento.

Dall’inizio dell’epidemia sono stati rilevati tra Messina e provincia 2.403 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 5 novembre 2020

Sono 34.505 i nuovi contagi di covid-19 registrati in Italia dal bollettino del 5 novembre 2020. Salgono a 824.879 i casi totali dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attuali positivi sono 472.348. Di questi, 446.701 sono in isolamento domiciliare, 23.256 sono ricoverati in ospedale, 2.391 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, in Italia sono stati effettuati 16.717.651 tamponi (+219.884). Sono 312.339 (+4.961) i guariti, 40.192 (+445) le vittime.

(13)