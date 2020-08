Coronavirus in Sicilia: 13 nuovi positivi, 3 a Messina. I dati dell’ISS

Salgono a 722 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia, 13 dei quali registrati nella giornata di ieri, martedì 18 agosto. Di questi, 3 sono stati rilevati a Messina. I dati del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) fotografano una situazione grossomodo stabile. Il numero delle persone ricoverate si ferma a 60. Tra i nuovi contagiati dal covid-19, 5 sono stati a contatto con persone ritornate sull’Isola dopo un viaggio a Malta.

Secondo il report quotidiano stilato dal Ministero della Salute e dall’ISS i nuovi positivi al coronavirus in Sicilia sono 13, così suddivisi tra le province dell’Isola: 4 a Ragusa, 4 a Catania, 3 a Messina, 1 a Caltanissetta e 1 Enna. Zero nuovi contagi, invece, a Palermo, Trapani, Siracusa e Agrigento. Sempre alla giornata di ieri, i tamponi effettuati sono stati 2.406; cifra che fa salire il numero complessivo a 313.011.

Dall’inizio dell’emergenza, quindi, sono state 3.793 le persone contagiate dal covid-19 in Sicilia. Attualmente sono ricoverate negli ospedali dell’Isola 60 persone, 6 delle quali in terapia intensiva, mentre i restanti 622 attuali positivi si trovano in isolamento domiciliare. Aumenta anche il numero dei guariti che arriva a 2.785 con 9 persone in più a risultare ormai negative. Di queste, 7 sono a Catania e 2 a Ragusa.

Per contrastare la risalita dei contagi da coronavirus, nei giorni scorsi, il Governo nazionale ha disposto nuove misure. Il Ministero della Salute, con due ordinanze, ha infatti chiuso le discoteche, reso obbligatorio il tampone per chi entra in Italia da paesi considerati a rischio (Spagna, Croazia, Malta e Grecia) e ha disposto nuove misure per quel che riguarda l’uso delle mascherine.

