Coronavirus in Sicilia: 107 nuovi casi, 6 dei quali a Messina. Il bollettino completo

Sono 107 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 6 dei quali a Messina, su un totale di 4.202 tamponi eseguiti. Il bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità aggiornato al 27 settembre 2020 segnala, tra i dati, 29 nuovi guariti e 2 deceduti. Vediamo, nel dettaglio, le ultime notizie sul covid in Sicilia e nelle singole province.

Salgono a 6.683 i contagi totali di coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza, mentre gli attuali positivi al covid-19 sono 2.659. Di questi, 2.377 sono in isolamento domiciliare, 268 si trovano in ospedale, ricoverati con sintomi, e 14 in terapia intensiva. I dimessi guariti sono 3.716 (+29), mentre le persone decedute a causa del coronavirus in Sicilia sono 308 (+2). Nelle 24 ore di riferimento del bollettino sono stati effettuati 4.202 tamponi, che portano il totale a 468.671.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

I 107 nuovi casi di coronavirus registrati sull’Isola dal bollettino del 27 settembre 2020 sono così ripartiti tra le province della Sicilia: 66 a Palermo, 14 a Catania, 10 ad Enna, 6 a Messina, 6 a Caltanissetta, 3 a Ragusa, 1 a Trapani, 1 ad Agrigento. Sono zero, invece, i nuovi contagi a Siracusa. Dei 66 casi registrati nel palermitano, fa sapere la Regione Siciliana, 7 sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. La vittime sono state registrate a Messina, dove è deceduta una donna di 78 anni, e a Catania, dove ha perso la vita un uomo di 79 anni.

A Messina e provincia i casi di coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono in totale 735.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 27 settembre 2020

Sono 1.766 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia dal bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità del 27 settembre 2020. Salgono a 309.870 i casi totali dall’inizio dell’emergenza, a 49.618 gli attuali positivi sulla Penisola. Di questi, 46.518 si trovano in isolamento domiciliare, 2.846 sono ricoverati con sintomi negli ospedali del Paese, mentre 254 sono in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza i dimessi guariti in Italia sono stati 224.417 (+724), le vittime del coronavirus sono invece 35.835 (+17). I tamponi effettuati 11.087.064, 87.714 dei quali nelle 24 ore di riferimento del bollettino del 27 settembre 2020.

