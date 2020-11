Coronavirus in Sicilia: 1.871 nuovi casi, 264 i contagi tra Messina e provincia. I dati

Sono 1.871 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 264 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 11.470 tamponi. Salgono a 33.581 gli attuali positivi al covid sull’Isola. Il bollettino del 19 novembre 2020 segnala 352 guariti e 40 decessi. Vediamo, nel dettaglio, i dati sul coronavirus in Sicilia e nelle singole province.

Sono 48.399 i contagi di covid-19 registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza, su 856.483 tamponi. Delle 33.581 persone attualmente positive al virus, 31.809 si trovano in isolamento domiciliare, 1.532 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 240 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Sicilia si sono registrati, infine, 13.763 (+352) dimessi guariti e 1.055 (+50) vittime.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

I 1.871 nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino del 19 novembre 2020 sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 512 a Palermo, 441 a Catania, 264 a Messina, 192 a Ragusa, 166 a Trapani, 84 ad Agrigento, 77 a Siracusa, 74 a Caltanissetta e 61 ad Enna.

Dall’inizio dell’epidemia, tra Messina e provincia sono stati rilevati in totale 4.823 casi di coronavirus.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 19 novembre 2020

Allargando lo sguardo a tutto il territorio nazionale, il bollettino del 19 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala 36.176 nuovi casi di covid-19 in Italia, rilevati su 250.186 tamponi. Gli attuali positivi sulla penisola sono 761.671. Di questi, 724.349 sono in isolamento domiciliare, 33.610 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 3.712 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia sono stati registrati 1.308.528 contagi su 19.724.527. I dimessi guariti sono stati 498.987 (+17.020), le persone decedute 47.870 (+653).

(41)