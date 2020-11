Coronavirus in Sicilia: 1.768 nuovi casi, 126 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.768 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 126 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 11.500 tamponi. Nei reparti di terapia intensiva sono in cura 253 persone (+3). Il bollettino del 26 novembre 2020 segnala 1.531 guariti in più e 49 persone decedute. Vediamo, nel dettaglio, i dati sulle singole province della Sicilia.

Sono 38.508 gli attuali positivi al covid-19 in Sicilia. Di questi, 36.710 sono in isolamento domiciliare, 1.545 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 253 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sull’Isola sono stati registrati 58.769 contagi su 922.944 tamponi processati. I guariti sono in totale 18.890 (+1.531), i decessi 1.371 (+49). Il dato dei ricoveri covid-19 negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede una flessione complessiva di 26 unità, sebbene ci siano 3 pazienti in più in terapia intensiva.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

I 1.768 nuovi casi registrati dal bollettino del 26 novembre 2020 sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 516 a Palermo, 502 a Catania, 180 a Ragusa, 126 a Messina, 116 a Trapani, 109 ad Enna, 82 a Siracusa, 80 a Caltanissetta e 58 ad Agrigento.

Dall’inizio dell’epidemia coronavirus tra Messina e provincia sono stati rilevati 5.643 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 26 novembre 2020

Sono 29.003 i nuovi casi di coronavirus in Italia, rilevati su 232.711 tamponi. Il bollettino del 26 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala 795.845 persone attualmente positive al covid-19. Di queste, 757.961 si trovano in isolamento domiciliare, 34.038 sono ricoverate con sintomi, 3.846 nelle terapie intensive della Penisola.

Dall’inizio dell’emergenza covid-19 in Italia sono stati rilevati 1.509.875 contagi su 21.188.898 tamponi. I guariti sono 661.180 (+24.031), le persone decedute 52.850 (+822).

