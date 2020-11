Coronavirus in Sicilia: 1.698 nuovi casi, 184 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.698 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 184 i contagi tra Messina e provincia, registrati su 10.774 tamponi. Salgono a 30.756 gli attuali positivi al covid-19 sull’Isola. Il bollettino del 17 novembre 2020 segnala 667 guariti e 39 deceduti. Vediamo i dati completi sulla Sicilia e sulle singole province.

Sale a 44.691 il numero dei contagi in Sicilia dall’inizio dell’emergenza, registrati su 835.534 tamponi. Le persone attualmente positive al virus sono 30.756. Di queste, 29.024 sono in isolamento domiciliare, 1.505 sono ricoverate in ospedale, 227 in terapia intensiva. I guariti in totale sono 12.964 (+667), mentre le vittime del coronavirus in Sicilia sono 971 (+39).

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

I 1.698 nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino del 17 novembre 2020 sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 543 a Palermo, 456 a Catania, 214 a Ragusa, 184 a Messina, 81 ad Agrigento, 67 a Caltanissetta, 59 ad Enna, 48 a Siracusa e 46 a Trapani.

Dall’inizio dell’emergenza covid-19 tra Messina e provincia sono stati rilevati 4.235 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 17 novembre 2020

Sono 32.191 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia dal bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 17 novembre 2020, su 208.458 tamponi. Salgono a 733.810 attuali positivi gli attuali positivi. Di questi, 697.124 sono in isolamento domiciliare, 33.074 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 3.612 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza covid-19 in Italia sono stati rilevati 1.238.072 contagi su 19.239.507 tamponi. I dimessi guariti sono 457.798 (+15.434), le persone decedute sono 46.464 (+731).

(3)