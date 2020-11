Coronavirus in Sicilia: 1.487 nuovi casi, 138 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.487 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, 138 i casi a Messina e provincia, rilevati su 9.839 tamponi. Il bollettino dell’11 novembre 2020 segnala 35 pazienti ricoverati in più, 7 dei quali in terapia intensiva, 728 guariti e 27 vittime. Vediamo, nel dettaglio, i dati sul coronavirus in Sicilia e nelle singole province.

Salgono a 23.564 gli attuali positivi al covid-19 in Sicilia. Di questi, 21.986 si trovano in isolamento domiciliare, 1.376 sono ricoverati in ospedale, 202 in terapia intensiva. Raggiungono quota 34.982 i contagi totali di coronavirus sull’Isola dall’inizio dell’emergenza sanitaria, registrati su 780.247 tamponi. Sono invece 10.656 (+728) i dimessi guariti e 762 (+27) le persone decedute.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

L’area a registrare il maggior incremento di casi, secondo il bollettino dell’11 novembre 2020, è quella di Palermo, con 531 nuovi contagi. Per quel che riguarda il coronavirus nella altre province della Sicilia, la situazione è la seguente: 281 nuovi casi a Ragusa, 225 a Trapani, 138 a Messina, 131 a Catania, 76 a Siracusa, 60 a Caltanissetta, 30 ad Enna e 15 ad Agrigento.

Dall’inizio dell’epidemia covid-19 tra Messina e provincia sono stati rilevati 3.206 contagi.

Il covid-19 in Italia: i dati del bollettino dell’11 novembre 2020

Andando a vedere il quadro nazionale, la situazione è la seguente. Il bollettino dell’11 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala 32.961 nuovi casi su 225.640 tamponi. Superano quindi il milione e arrivano a 1.028.424 i casi di coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza. Sono invece 613.358 le persone attualmente positive al covid. Di queste, 580.833 si trovano in isolamento domiciliare, 29.444 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 3.081 nelle terapie intensive.

Dall’inizio della pandemia, sono stati effettuati in Italia 17.965.836 tamponi, sono stati registrati 372.113 guariti (+9.090), mentre le vittime del coronavirus sono state 42.953 (+623).

