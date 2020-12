Coronavirus in Sicilia: 1.483 nuovi casi, 242 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.483 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 242 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 11.536 tamponi. Il bollettino del 2 dicembre 2020 segnala 2.455 guariti e 27 persone decedute. Vediamo, nel dettaglio, i dati sul coronavirus nelle nove province della Sicilia.

Sono 39.731 gli attuali positivi al covid-19 in Sicilia. Di questi, 38.017 si trovano in isolamento domiciliare, 1.494 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 220 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza i contagi di coronavirus rilevati sull’Isola sono stati 66.568, su 982.232 tamponi processati. I guariti sono in totale 25.221 (+2.455), le vittime 1.616 (+27).

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

Per quel che riguarda la suddivisione territoriale, i 1.483 nuovi casi di coronavirus registrati nel bollettino del 2 dicembre 2020 sono così ripartiti tra le province della Sicilia: 621 a Catania, 390 a Palermo, 242 a Messina, 70 a Trapani, 60 a Siracusa, 52 a Caltanissetta, 42 a Ragusa e 6 ad Enna. Nessun nuovo contagio è stato registrato, invece, ad Agrigento.

Dall’inizio dell’epidemia, tra Messina e provincia sono stati rilevati in tutto 6.489 contagi di coronavirus.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 2 dicembre 2020

Sono 20.709 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo quanto riportato dal bollettino del 2 dicembre 2020 diramato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Le persone attualmente positive al covid sulla Penisola sono 761.230. Di queste, 725.160 sono in isolamento domiciliare, 32.454 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 3.616 nelle terapie intensive.

Dall’inizio dell’emergenza in Italia sono stati rilevati 1.641.610 casi di coronavirus su 22.334.342 tamponi (+207.143). I guariti sono 823.335 (+38.740), le persone decedute 57.045 (+684).

