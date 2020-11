Coronavirus in Sicilia: 1.461 nuovi casi, 110 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.461 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 110 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 8.151 tamponi processati. Il bollettino sul covid-19 del 16 novembre 2020 segnala 30 ricoverati in più sull’Isola, 7 dei quali in terapia intensiva, 467 guariti e 36 deceduti. Vediamo, nel dettaglio, i dati aggiornati sulla Sicilia e le singole province.

Sono 42.993 i contagi di covid-19 registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza coronavirus su 824.760 tamponi. Salgono a 29.765 le persone attualmente positive. Di queste, 28.040 sono in isolamento domiciliare, 1.501 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 224 in terapia intensiva. I dimessi guariti raggiungono quota 12.296 (+467), mentre le vittime sono 932 (+36).

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

Per quel che riguarda il dato territoriale, il bollettino del 16 novembre 2020 sul coronavirus nelle province della Sicilia segnala la seguente situazione: 445 nuovi casi a Palermo, 328 a Catania, 218 a Ragusa, 127 a Trapani, 110 a Messina, 79 a Siracusa, 79 a Caltanissetta, 49 ad Enna e 26 ad Agrigento.

Dall’inizio dell’epidemia coronavirus, a Messina e provincia sono stati registrati 4.051 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 16 novembre 2020

Allargando lo sguardo all’intero territorio nazionale, il bollettino del 16 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità segnala 27.354 nuovi casi di covid-19 in Italia, rilevati su 152.663 tamponi. Sono 717.784 gli attuali positivi in tutto il Paese. Di questi, 681.756 si trovano in isolamento domiciliare, 32.536 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 3.492 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia sono stati registrati 1.205.881 contagi su 19.031.049 tamponi, 442.364 (+21.554) dimessi guariti e 45.733 vittime (+504).

